Retroscena Caprile: due club di A l'hanno richiesto, la risposta del Napoli

Il Napoli ha le idee molto chiare per la porta: Alex Meret sarà confermato, accanto a lui ci sarà il rientrante Elia Caprile a giocarsi il posto. Per quanto riguarda quest'ultimo era arrivata anche qualche richiesta, ma il club azzurro ha risposto in maniera negativo. Lo scrive Tuttosport:

"Tra i pali verrà confermato Meret (si profila il prolungamento fino al 2027) al quale verrà affiancato Caprile, che si giocherà il posto da titolare col terzo portiere della nazionale italiana. Per l’ex Empoli erano arrivate due proposte da parte di club di Serie A, ma il Napoli l’ha dichiarato incedibile".