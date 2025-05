Retroscena David: il Napoli lo voleva due anni fa, ma l'affare saltò per... Osimhen

Il Napoli è forte su Jonathan David, centravanti del Lille che già da tempo risulta essere nel mirino della società azzurra. Già quandoc c'era Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, infatti, l'attaccante canadese veniva accostato ai partenopei. Un retroscena legato a questo giocatore viene raccontato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“L’ultima volta in cui Jonathan David è comparso nei pensieri del Napoli s’era appena chiusa una stagione trionfale, quella del terzo scudetto, Osimhen aveva già i suoi mal di pancia, e per proiettarsi nel futuro fu necessario dare un’occhiata in giro, per esempio al Lilla, con cui i rapporti sono sempre stati assolutamente cordiali, come racconta il passato. Ma all’epoca, nonostante gli affari siano affari, dirottare su David un investimento rilevante fu sconsigliato e le scaramucce con Osimhen impedirono qualsiasi evoluzione”.