Retroscena Di Lorenzo: Conte ha assicurato che non darà mai l'ok alla Juventus!

TuttoNapoli.net

Del futuro di Giovanni Di Lorenzo ormai si è detto di tutto e di più in questi ultimi giorni con la volontà del capitano ed i rumors continui sulla Juventus. Ulteriori retroscena però emergono dall'edizione odierna del quotidiano Il Roma: "Il tecnico ha fatto sapere a Mario Giuffredi che non darà mai l’ok per farlo andare alla Juventus. C’è un veto che renderà la vita difficile al capitano. Che l’altro giorno, dal ritiro della Nazionale, ha fatto sapere che è sereno e che dopo gli Europei dirà tutto.

Il resto dei calciatori dovrebbero stare tranquilli. Ma chi non lo è si faccia avanti e dica tutto adesso e non in corso d’opera. Don Antonio deve partire con tutte le posizioni chiarite perché stavolta veramente non si può sbagliare nulla. Ma proprio nulla".