Retroscena Gasperini: in estate era la prima scelta di ADL. In estate può andare alla Roma

vedi letture

Gian Piero Gasperini ha salutato - più o meno - l'Atalanta sabato in conferenza stampa. Ha detto che non ci sarà un rinnovo, ma che potrebbe anche interrompersi la collaborazione a giugno. La risposta di Luca Percassi, ieri a DAZN, ha confermato questa visione, pur rimandando tutto quanto alla prossima estate, con (ancora) un anno di contratto. Insomma, nel gioco delle parti la situazione sembra arrivata al capolinea, anche se nel prossimo futuro c'è un trofeo che potrebbe essere l'apogeo della sua avventura a Bergamo.

Ma dove può andare Gasperini in estate? C'era il Napoli, un anno fa, prima di andare a prendere Antonio Conte. Ed era la prima opzione per Aurelio De Laurentiis, checché se ne dica. Poi l'Atalanta ha deciso di tenerlo a Bergamo, rinnovandogli il contratto per un altro anno fino al 2026, con un aumento deciso dell'ingaggio che, di fatto, lo portava a essere il secondo più pagato dietro a Inzaghi (e ora Conte, appunto).

Questa volta c'è la Roma, come qualche stagione fa. C'è già stato un contatto fra Claudio Ranieri e il tecnico dell'Atalanta per sondare la disponibilità. Alla luce di quanto avvenuto in nerazzurro, ecco che la chiacchierata torna più che mai di attualità. E poi c'è il Milan, che deve decidere cosa fare con Sergio Conceicao. Più difficile salutare l'Italia per andare in Arabia, anche se due stagioni fa era stato sondato, prima dell'arrivo di Cristiano Ronaldo nella lega. A riportarlo è TMW.