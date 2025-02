Retroscena Daily Mail: il Man United chiede ancora 70mln per Garnacho, troppi per il Napoli

vedi letture

Il Tottenham ha messo sul piatto una proposta per Alejandro Garnacho del Manchester United, dopo aver visto sfumare l'acquisto di Mathys Tel dal Bayern Monaco. Lo United è pronto a cedere l'ala argentina per circa 70 milioni di euro, attirando l'interesse di club come Chelsea e Napoli nelle ultime settimane, che però considerano troppo elevato il prezzo. Non è chiaro se Garnacho sia disposto a valutare un trasferimento al Tottenham in questo mercato.

Inizialmente, gli Spurs avevano esplorato l'ipotesi di un prestito per l'esterno argentino, ma questa possibilità è stata rapidamente scartata. Ora, si sta discutendo un trasferimento a titolo definitivo. Questa mossa si è resa necessaria dopo il fallimento della trattativa per Tel, con cui era stato raggiunto un accordo di circa 60 milioni di euro, ma il giovane talento ha deciso di rifiutare l'offerta del club di Levy.

Nel frattempo, gli agenti di Garnacho, Carlos Cambeiro e Quique de Lucas, sono stati avvistati alla partita tra Chelsea e Wolves lunedì scorso. Si mormora che siano aperti all'idea di un trasferimento del loro assistito a Londra. A riportarlo è il Daily Mail.