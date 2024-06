Retroscena Gazzetta: "Kvara, grande bluff dell'agente!", e spunta offerta choc del Psg

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a inizio mese il d.s. Manna aveva incontrato a Milano l’entourage di Kvara

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a inizio mese Manna aveva incontrato a Milano l’entourage di Kvaratskhelia per presentargli il nuovo progetto Napoli disegnato attorno al talento del georgiano, sottolineando la stima di Conte per Khvicha e la voglia del presidente De Laurentiis di riaprire il discorso rinnovo, assecondando il più possibile le richieste del georgiano. Sembrava tutto rientrato, con Kvara lusingato dalle parole di Manna e Conte.

Dopo le parole dell'agente e del padre del 77 del Napoli, il quotidiano ha aggiunto: "Ma, a ripensare ora a quell’incontro, viene il sospetto di un grande bluff da parte della delegazione georgiana: in Francia, da settimane, parlano di un sì di Kvara al Psg, per un contratto da circa 8 milioni a stagione che sarebbe impareggiabile per il Napoli".