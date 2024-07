Retroscena Lukaku: il Chelsea vuole liberarsene, costa 2mln in più ogni anno all'agente

Romelu Lukaku aspetta il Napoli. Vuole tornare a lavorare con Conte. L’idea del prestito secco non convince il Chelsea

Romelu Lukaku aspetta il Napoli. Vuole tornare a lavorare con Conte. L’idea del prestito secco non convince il Chelsea, con cui Lukaku ha ancora due anni di contratto. Significherebbe ritrovarselo in rosa anche la prossima estate ad un anno dalla scadenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lukaku, in più, costa ai Blues due milioni all’agente per ogni anno in cui il centravanti resta vincolato al Chelsea, anche quando va in prestito. In sintesi, l’addio a titolo definitivo è la soluzione ideale anche per il club inglese, che si accontenterebbe di una cifra inferiore alla clausola da 37,5 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro. Per lasciarlo partire, il club inglese accetterebbe anche 20-25 milioni di euro