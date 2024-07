Retroscena Lukaku: sa già tutto sul lavoro a Napoli, parla con Conte e un azzurro

vedi letture

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'attaccante Romelu Lukaku, promesso sposo azzurro quando partirà Osimhen, si rosola al sole della Turchia ma la testa e il fisico da giocatore di Nfl sono idealmente a Napoli. E al Napoli di Conte: sa già tutto, si è informato, ha parlato più volte con il suo totem (l'allenatore) e di certo avrà consumato anche la linea me and you con Leo Spinazzola, suo amico ed ex compagno alla Roma.