Retroscena Neres: decisivo Conte, è la conferma di una svolta sul mercato

David Neres si avvicina al Napoli. Il brasiliano, come scrive il Corriere dello Sport, è una chance vera. Un'occasione di mercato davvero importante che Manna è stato bravo a sfruttare, considerando la situazione con il Benfica e il dualismo con Di Maria. Il placet e le indicazioni di Conte sono stati decisivi e soprattutto danno la misura di quanto sia cambiato il mercato del Napoli: non soltanto giovani di prospettiva ma anche giocatori pronti, di personalità e abituati alle grandi competizioni. L'obiettivo è chiudere entro la prima del campionato.

