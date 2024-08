Retroscena Neres: doveva allenarsi già ieri con il gruppo

David Neres oggi verrà annunciato come nuovo giocatore del Napoli. Ieri, in attesa dell'annuncio, l'esterno brasiliano s’è dedicato al turismo: passeggiata mattutina per le vie del centro, a due passi dall’albergo, insieme con sua moglie Kira Winona - bionda tedesca -, la loro bimba Hope e la mamma di lei.

Poi, di nuovo al Parker’s a pranzo, dove ha incontrato ancora Conte, Manna e Sinicropi: David è rimasto in albergo insieme con il suo agente Giuliano Bertolini, mentre gli altri a un certo punto si sono diretti al centro sportivo di Castel Volturno per l’allenamento. Una seduta che Neres avrebbe dovuto sostenere insieme con il gruppo e che invece è stata rimandata di un giorno.