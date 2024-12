Retroscena Osimhen: se parte a gennaio, ci sarà indennizzo al Galatasaray

Ancora in gol e poi frenato da un problema fisico nell'ultima partita, Victor Osimhen qualche settimana fa aveva dichiarato che fino alla fine della stagione non si sarebbe mosso da Istanbul, ma - come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola - nel suo contratto c'è una clausola rescissoria valida solo per l'estero che a gennaio vale 75 milioni per il Gala e 81 per tutti gli altri club (6 andrebbero al club turco a titolo di indennizzo).

Ieri il ds Manna ha affrontato la questione prima della gara ai microfoni di Dazn.