Osimhen ancora in gol: trascina il Galatasaray in 10 ma si fa male. Si ferma anche per Mertens

vedi letture

Il Galatasaray batte il Sivasspor e allunga in testa alla classifica della Super Lig turca. Nonostante l'inferiorità numerica dal 15' la squadra di Istanbul s'impone per 3-2. In rete anche Victor Osimhen, l'attaccante in prestito dal Napoli, segna su calcio di rigore da lui stesso guadagnato nei minuti finali del primo tempo. Al 74' è costretto al cambio per un infortunio alla schiena, domani sarà sottoposto a risonanza magnetica. In questa stagione il nigeriano ha messo a segno già 9 reti in 12 partite, fornendo anche 5 assist ai propri compagni.

Sfortuna anche per l'ex Napoli Dries Mertens, l'attaccante belga rimedia un cartellino giallo al 60' ed è costretto ad uscire 4' dopo per una brutta entrata con piede a martello a centrocampo.