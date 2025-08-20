Retroscena Pellegrini: il Napoli l'aveva già preso, poi il gol nel derby ha cambiato tutto

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha svelato un retroscena che riguarda il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini e la scorsa sessione di mercato: "Il Napoli era la squadra pronta a prenderlo nello scorso mercato. Il Napoli lo voleva e l’aveva probabilmente anche già preso. Poi Pellegrini giocò il derby, fece gol, e alla fine la Roma non l’ha più venduto.

Anche lo stesso giocatore non è mai stato convinto di andar via, al di là delle proposte che possono arrivare da club più o meno grandi. C’erano proposte dall’Inghilterra, dal West Ham, ma il giocatore si sta allenando per cerare di essere a disposizione di Gasperini nella miglior forma possibile e di potersi conquistare lo spazio in questa Roma”.