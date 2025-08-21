Retroscena Pinamonti, Romano: "Piace da aprile, ma Conte vuole profilo internazionale"

Non solo Hojlund o Dovbyk, per l'attacco piace anche Andrea Pinamonti. Anzi, piaceva. Ora gli obiettivi sono altri. Lo ha svelato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Il Napoli aveva pensato a lui come alternativa già nel mese di aprile, poi le scelte sono state altre. Pinamonti è stato ricontattato dopo l'infortunio di Lukaku, è stato uno dei primi nomi sondati dal club perché piace, ma Conte cerca un profilo più internazionale e che conosca più la Champions e le competizioni europee. Su di lui ora ci sono Villarreal e Bournemouth".

Andrea Pinamonti, anni 26, scuola Inter, è reduce dal prestito al Genoa ed è tornato al Sassuolo che ascolterà offerte per assecondare la sua volontà di fare step successivo di carriera. Nelle ultime quattro stagioni ha raggiunto tre volte la doppia cifra con Empoli, Sassuolo e, appunto, Genoa. Pinamonti è un attaccante di manovra, fisico, che gioca bene spalle alla porta e col fiuto del gol come dimostrano le statistiche recenti. Un profilo che il Napoli valutava nell'elenco dei possibili sostituti dell'infortunato Lukaku.