Retroscena Rafa Marin: aveva già avviato il trasloco, ora è in attesa

C’è un retroscena che riguarda Rafa Marin: il difensore spagnolo ha già prenotato il trasloco, l’ho anche avviato, ma al momento non si sblocca la trattativa con il Villarreal. Era tutto fatto per il prestito, per il suo ritorno in riga, ma la scelta di Danilo di tornare in Brasile ha cambiato le prospettive del mercato del Napoli e al momento anche il destino di Rafa Marin. Lo rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’ex difensore del Real Madrid adesso aspetta novità sul fronte entrate.

