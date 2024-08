Retroscena Rai - Lukaku, il Chelsea ha rifiutato offerta di 30mln del Napoli: la situazione

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il TgSport ha riferito tutte le ultime sul mercato del Napoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, durante il TgSport ha riferito tutte le ultime sul mercato del Napoli, a partire dall’incontro tra Napoli e Chelsea per Lukaku: "Pochi minuti fa è iniziato il vertice londinese tra Napoli e Chelsea. Presente non solo il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, ma anche il procuratore di Lukaku Federico Pastorello. La richiesta fatta dal Chelsea non è ancora stata accolta dal Napoli. Il Napoli lunedì nel tardo pomeriggio ha inviato l'offerta ufficiale via mail al Chelsea, offrendo 25 milioni più 5 di bonus, pagabili in tre esercizi. Il Chelsea ha rifiutato, si riparte da qui. Il Napoli ha chiesto di rivedersi, bisogna trovare una sintesi rispetto alla richiesta del Chelsea che ne chiede 40. Non sarà facile ottenere la fumata bianca già stanotte.

Osimhen? E’ ancora tutto fermo, spera che il PSG possa tornare su di lui dopo il dietrofront per Lookman. Al momento non si è però ancora palesato.

Per quanto riguarda la altre trattative Gilmour è un giocatore del Napoli. La prossima settimana, dopo il Bologna, è atteso a Villa Stuart per le visite mediche tra lunedì e martedì. La cifra complessiva dovrebbe aggirarsi sui 18 milioni totali compresi di bonus, ma dovrebbe esserci una base fissa di 13-14 milioni”.