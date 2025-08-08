Retroscena Simeone: ha rigettato l'interesse di tre club esteri, ecco il motivo

Giovanni Simeone ha preferito rimanere in Italia e così ha scelto il Torino, ma sulle sue tracce c'erano diversi club. Il Cholito, come riferito dai colleghi di Radio Crc, era appetito anche da tante società all'estero. Nello specifico: Valencia e Villarreal in Spagna, Wolfsburg in Germania. Tutti e tre i sodalizi avevano mostrato un interesse concreto per il centravanti argentino, che però ha scelto la Serie A.

Questa la lettera d'addio di Simeone al Napoli: "Cara Napoli.. non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile. Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito il vostro supporto e il vostro calore. Ho solo cercato di restituire tutto quello che voi avete fatto per me.

Adesso capisco perchè quando mi dicevano “a Napoli piangi due volte“ ehhh si.. avevate ragione. Però io non me ne sono andato, perché io ho lasciato amici, ricordi e storia, storia che nessuno mai si scurderà. E Napoli rimarrà per sempre con me, ovunque andrò. Voglio ringraziarvi per tutto. Compagni, staff dottori, fisio, magazzinieri,chef e tutti quelli che lavorano a Napoli dietro le quinte, voi portate la responsabilità di far felici tanti napoletani. E voi tifosi che senza di voi Napoli non è Napoli. Voi fate grande questo club ! Voi napoletani fate che la gente si innamori di Napoli. Siete speciali".