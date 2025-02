Retroscena Sportitalia: Okafor, anche la Fiorentina ci aveva pensato

Noah Okafor si unirà al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Un'operazione last minute degli azzurri, dopo le complicazioni per Allan Saint-Maximin, che si sono comunque visti contendere il giocatore da diverse parti. In primis l'Atalanta, che si era inserita fortemente ma Manna ha avuto la meglio avendo già la parola del Milan.

Poi c'è stata anche la Fiorentina: non un tentativo concreto, ma un approccio al calciatore per rinforzare il reparto offensivo. A riportarlo è Gianluigi Longari, giornalista Sportitalia, che sul suo profilo X scrive: "La Fiorentina aveva pensato a Okafor, in chiusura al Napoli, ed è in cerca di un attaccante come alternativa a Moise Kean".