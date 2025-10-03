Occhi su Mainoo, Tmw: "A gennaio il Napoli può tornare in prima fila"

Kobbie Mainoo resta sempre nel mirino del Napoli, dopo i diversi contatti avuti in estate con l'agente del centrocampistia. Ne parla Tuttomercatoweb: "La notizia però è che potrebbe non essere finita qui perché ad agosto il Napoli ha ascoltato con molto interesse l'entourage di Kobbie Mainoo, centrocampista classe 2005 nonché uno dei talenti più importanti del calcio inglese. Al Manchester United il calciatore di Stockport non trova spazio e allora si sta guardando intorno per non perdersi il prossimo Mondiale.

Lo faceva ad agosto e a maggior ragione continua a farlo oggi perché Amorim fin qui gli ha concesso solo duecento minuti: quattro partite da subentrato in Premier, una gara in EFL Cup. Non dovesse cambiare la situazione, Mainoo a gennaio ribadirà con ancor più insistenza la voglia di misurarsi con una realtà capace di garantirgli maggiore spazio. Il Napoli a quel punto sarebbe in prima fila, quasi inevitabile esserlo dopo McTominay e Hojlund".