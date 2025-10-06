Riscatto Hojlund, Romano: "Il Napoli ci pensa a prescindere dalla qualificazione Champions"

Rasmus Hojlund sta conquistando il Napoli e i suoi tifosi. Con 4 gol in 6 presenze, tra cui una doppietta decisiva in Champions League contro lo Sporting Lisbona, l'attaccante danese ha già lasciato il segno nel progetto di Antonio Conte. Arrivato dal Manchester United con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a 44 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions, il club azzurro sembra intenzionato ad acquistarlo comunque, a prescindere dal piazzamento tra le prime quattro in campionato.

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, tutte le parti coinvolte - Napoli, United e lo stesso Hojlund - considerano l’operazione come un trasferimento destinato a diventare definitivo. Gli azzurri vedono nel danese il centravanti del futuro, perfettamente integrato nel sistema di Conte e felice dell’ambiente partenopeo. Lo United, intanto, può già mettere a bilancio i 6 milioni del prestito, in attesa di incassare il riscatto. Il futuro di Hojlund, insomma, sembra sempre più colorato d’azzurro.