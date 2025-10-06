Spinazzola verso il rinnovo! KK: parti al lavoro, il giocatore vuole restare a vita

Il Napoli si muove per il rinnovo di Leonardo Spinazzola. Fresco di chiamata in Nazionale due anni dopo l'ultima volta, l'ex Roma e Atalanta si sta dimostrando tra gli esterni migliori del campionato ed è tornato a livelli altissimi, al punto da guadagnarsi un nuovo contratto con il club azzurro. Attualmente l'accordo scade a giugno 2026 e le parti sono al lavoro per prolungarlo.

A riferirlo è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal': "Le parti hanno cominciato a parlare, proveranno a rinnovare entro il mese di dicembre. Un contratto anche lungo perché Spinazzola si è innamorato di Napoli. E non escludo che al termine della carriera, che vuole chiudere a Napoli, possa anche rimanere a vivere nella nostra città".