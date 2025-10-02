Juve su Mainoo? Romano: "Non mi risulta, in estate chiamate dal Napoli"

Voci su Juventus interessata a Mainoo, forte centrocampista del Manchester United accoostato in estate anche al Napoli. Ne parla su Youtube il giornalista Fabrizio Romano che fa chiarezza sul tema: "Mainoo? Non mi risulta che ci sia una trattativa con la Juventus. In estate il Napoli aveva fatto delle chiamate a fine agosto, la Juve no. Vedremo a gennaio che cosa accadrà ma tutto dipende da cosa vuole fare lo United. Lui voleva andare in prestito e continua a non giocare, ma dipende dallo United".