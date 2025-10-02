Retroscena Juanlu: i due veri motivi per cui non è andato al Napoli

"Parliamo ancora di Juanlu che il Napoli aveva rincorso per 2-3 ma poi non se n'è fatto più nulla. Anche un infortunio può cambiare il mercato". Così il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube rispondendo ad alcune domande degli utenti.

Accanto a lui anche Matteo Moretto che ha aggiunto: "Juanlu è stato veramente vicino al Napoli, ballavano al massimo 2-3 milioni, tra i 17 e i 20. I club si erano avvicinati molto, ma il Napoli voleva prenderlo alle sue condizioni e poi c'è stato l'infortunio di Lukaku. Dopo, il Napoli ha deciso di puntare tutto su Hojlund e i piani del Napoli sono cambiati e tutto il resto è passato in secondo piano".

