Rinnovo Anguissa, Manna: "Trasparenza da ambo i lati, siamo tranquilli"
Il rinnovo di Anguissa? Una delle domande poste a Giovanni Manna nel corso dell'intervista a Sky Sport. Di seguito la risposta del direttore sportivo
Il rinnovo di Anguissa? Una delle domande poste a Giovanni Manna nel corso dell'intervista a Sky Sport. Di seguito la risposta del direttore sportivo azzurro: "Frank è appena rientrato, siamo tranquilli e ha un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui lo è con noi, in questo momento non ha senso fare questi ragionamenti".
Il rinnovo di Rrahmani? "Con Rrahmani il discorso è diverso, abbiamo parlato e siamo a buon punto. E' un giocatore che come Frank ha dato tantissimo al Napoli".
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