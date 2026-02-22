Rinnovo McTominay, Schira: "4 anni con opzione, ecco entro quando si chiude"
Il futuro di Scott McTominay dovrebbe essere ancora a tinte azzurre. A confermarlo è Nicolò Schira, che su YouTube ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del centrocampista, protagonista assoluto della stagione di Serie A. Il dialogo tra il Napoli e l’entourage del giocatore è già iniziato, con una volontà chiara da entrambe le parti di proseguire insieme.
McTominay si è imposto come leader tecnico della squadra: intensità, disponibilità al sacrificio e incisività sotto porta lo hanno reso un punto fermo, anche quando è stato utilizzato in ruoli non ideali. Un calciatore capace di spostare gli equilibri e di garantire numeri da attaccante aggiunto. Sul tavolo c’è un rinnovo fino al 2030, con opzione per il 2031. La sensazione è che l’accordo definitivo possa arrivare entro la fine del campionato.
