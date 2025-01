Rinnovo Meret, è pronto il contratto: filtra la nuova cifra dell'ingaggio

Ultima in panchina quest'oggi per Elia Caprile che nei prossimi giorni prenderà il volo per Cagliari per ritrovare Davide Nicola dopo la salvezza di Empoli. Percorso inverso - in prestito - per Simone Scuffet che approderà a Napoli a far da vice all’amico friulano Alex Meret.

Insieme sin da bambini, si ritroveranno insieme a Napoli dove Alex sta per dire sì al rinnovo del contratto (per il quotidiano l’intesa si dovrebbe trovare sui 2,5 milioni a stagione) fino al 2027 che si è guadagnato con grandi prove. Fino a qualche tempo fa c’era indifferenza, non convinceva come in questo momento capita a Scuffet.