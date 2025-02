Rinnovo Olivera, siamo alle fasi finali dell'accordo: il nuovo ingaggio dell'esterno

"Il rinnovo di contratto di Mathias Olivera con il Napoli è alla fase finale". Lo scrive Nicolò Schira, esperto di mercato, che fonrnisce questo aggiornamento attraverso il suo profilo X: "Pronto un nuovo accordo fino al 2030 (€ 2,2M/anno)" per il difensore uruguagio.

Mathias #Olivera’s contract extension with #Napoli is at the final stage. Ready a new deal until 2030 (€2,2M/year). #transfers https://t.co/jkw8XKaVtH