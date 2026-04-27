Rinnovo Rrahmani è cosa fatta: ecco quando arriverà l'annuncio

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Il Napoli si muove con anticipo sul futuro e mette al sicuro uno dei suoi pilastri. Amir Rrahmani è pronto a legarsi ancora a lungo al club azzurro, confermandosi leader della difesa. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, “sono stati già firmati i documenti: manca soltanto l’annuncio ufficiale, che arriverà dopo la qualificazione aritmetica in Champions”.

Rinnovo Rrahmani, dettagli e retroscena

Il nuovo accordo porterà il difensore kosovaro fino al 2029, con un ingaggio da 3,8 milioni di euro a stagione. Una scelta chiara da parte della società, che ha deciso di respingere le sirene estere: “Rrahmani aveva offerte da Arabia, Turchia e Inghilterra”. Il Napoli, però, non ha avuto dubbi e ha blindato uno dei suoi punti di riferimento.