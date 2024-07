Rivoluzione in difesa, qualcuno è di troppo: Conte valuta cessioni tra tre azzurri

vedi letture

La difesa del Napoli si sta rifacendo il look, inevitabile quando si passa da una linea a quattro a una linea a tre, come farà (dovrebbe fare?) Antonio Conte. Arrivano Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, che diventerà il leader del reparto, ma probabilmente non è finita qui in entrata per il Napoli che sta trattando anche per Mario Hermoso. Tanto, però, dipende dal mercato in uscita, dalle intenzioni di Antonio Conte, che nei primi giorni di ritiro vorrà valutare gli altri centrali a disposizione.

A oggi, sono tanti, ben 6, compresi i due che presto arriveranno. Nell’elenco figurano anche Amir Rrahmani, Natan, Leo Ostigard e Juan Jesus. A parte il primo, gli altri saranno tutti messi sotto la lente d'ingrandimento dall’allenatore a cominciare da martedì, quando li incontrerà per la prima volta a Castel Volturno. Se qualcuno sarà scontento, con lui diventerà inevitabilmente contento. È il metodo Conte, del resto, quello spiegato al suo arrivo. Se crederà di averne bisogno, li renderà inamovibili, li convincerà a modo suo. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.