Roma, Mancini: "Io al Napoli a gennaio? Il mio agente sa cosa penso"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Tempo: “Ormai è tanti anni che sto a Roma, è una partita particolare. Non c'è un avvicinamento diverso per ogni derby, ma è una settimana particolare, si sente subito dagli allenamenti, è nei pensieri da quando ti svegli fino ad andare a letto. Durante la giornata fai una cosa e pensi “devo stare attento, c'è il derby”. Ti fa vivere una situazione diversa e l'avvicinamento alla partita ti porta carica e voglia di far bene.

Napoli a gennaio? L’ho letto ma non c’è nulla di vero. Il mio procuratore non mi ha mai detto nulla e sa quello che penso. Zero mercato, non ci penso proprio”.