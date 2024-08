Roma, salta Djalò: i giallorossi virano su Hermoso, le ultime

Ha del clamoroso quanto sta succedendo alla Roma in queste ultime ore di calciomercato. I giallorossi dopo aver mollato Kevin Danso per dei problemi emersi dalle visite mediche, hanno temporeggiato anche su Tiago Djalò in quanto perplessi dai controlli approfonditi alle visite mediche.

Così l'affare con la Juventus è praticamente saltato, e la dirigenza della Roma ha virato fortemente sul nome dello svincolato Mario Hermoso, obiettivo passato anche di Napoli e Inter. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.