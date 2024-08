Romano: "Chelsea a Napoli, vuole convincere Osimhen e strapparlo all'Al Ahli"

Victor Osimhen all'Al Ahli? Non è ancora detto, perché c'è il Chelsea che non si dà ancora per vinto ed è arrivata a Napoli per cercare di strappare il centravanti nigeriano al sodalizio arabo, che nel frattempo si è cautelato facendo fare le visite mediche a Ivan Toney. Lo scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano:

"Ivan Toney è attualmente sottoposto a visite mediche, approvate dall'Al Ahli, a Londra. La delegazione del Chelsea è attualmente a Napoli perché sta ancora cercando di trovare un modo per riattivare l'accordo per Victor Osimhen. Al Ahli continua a pianificare di prendere solo UNO tra Osimhen e Toney".