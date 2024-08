Romano conferma: oggi Neres in Italia per le visite domani, le cifre dell'operazione

Il prossimo colpo di mercato del Napoli sarà David Neres. Fabrizio Romano, esperto di mercato, conferma tramite il suo account X: "David Neres al Napoli, here we go! Accordo siglato con il Benfica per 30 milioni di euro, bonus inclusi.

Piano confermato: David parte oggi per l'Italia con visite mediche programmate per lunedì, come già rivelato. Il Napoli ora è impegnato con altri acquisti mentre Neres è finalmente a posto".