Romano: "Napoli-Chelsea per Garnacho, il Man United apre all'addio in un caso"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha raccontato le ultime sulla questione Alejandro Garnacho: "Stiamo ricevendo anche molte domande su Alejandro Garnacho, ma questo è un argomento a parte, perché dipende davvero dal tipo di proposte che riceverà il Manchester United.

I vociferati 40 milioni di euro non sono un'opzione per lo United per aprire la porta all'uscita di Garnacho, ma una commissione più alta potrebbe cambiare lo scenario. Sia il Napoli che il Chelsea sono molto interessati a Garnacho, e questa sarà una storia da seguire nelle ultime due settimane del mercato di gennaio".