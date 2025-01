Rumors dalla Colombia: Napoli sul 24enne Ríos del Palmeiras

vedi letture

Richard Ríos, 24 anni, centrocampista, è finito nel mirino del Napoli. A scriverlo è il Confidencial. Il giocatore colombiano che milita nel Palmeiras vorrebbe approdare nel calcio europeo e il club azzurro potrebbe dargli questa opportunità, almeno secondo quanto scrivono in Colombia.

Sono diverse le squadre interessate al giocatore, tra queste anche Psg e Manchester City. Per Rios 19 presenze e 2 gol con la nazionale colombiana. Si tratta di un duttile centrocampista centrale.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).