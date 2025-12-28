Voci dall'estero: Napoli interessato a un talento del Real Madrid, ma affare difficile

vedi letture

Il Napoli guarda lontano e studia un colpo di grande prospettiva per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito su X da Ekrem Konur, il club azzurro starebbe valutando un tentativo per Franco Mastantuono, talento argentino di proprietà del Real Madrid. L’idea della dirigenza partenopea sarebbe quella di presentare già a gennaio una proposta basata su un prestito con opzione di acquisto, con una valutazione complessiva dell’operazione che potrebbe spingersi fino ai 50 milioni di euro. Un investimento importante, che conferma la volontà del Napoli di continuare a crescere anche attraverso profili giovani ma di altissimo potenziale.

La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Da Madrid filtra un certo scetticismo sull’ipotesi di lasciar partire Mastantuono, ritenuto un patrimonio tecnico del club. Inoltre, sul centrocampista argentino restano vigili diversi club di Premier League, pronti a inserirsi qualora la situazione dovesse evolversi. Per ora si tratta solo di sondaggi, ma il Napoli ha acceso i motori.