Scotto: "Rrahmani potrebbe salutare in estate, già da anni ha offerte"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Su Meret si è un po' spento il dibattito sul suo rinnovo, ma dal primo febbraio sarà un giocatore in scadenza. Ha le spalle larghe, mi auguro che in questi pochi giorni il club metta a posto le cose sul mercato e poi si pensi al suo rinnovo, il Napoli gli deve tanto.

Il Chelsea è in agguato come un avvoltoio su Garnacho e forse per questo il giocatore gioca un po’ sulla questione ingaggio. Il Napoli potrebbe salutare Rrahmani già la prossima estate, è un giocatore che apre a un futuro diverso, già da diversi anni ha delle offerte. Ha 31 anni ed è il momento giusto per venderlo. Arriverebbe Comuzzo già ora che numericamente sostituirebbe Rafa Marin in partenza. La giornata di giovedì può essere decisiva per Comuzzo, il Napoli lo ha quasi preso, prestito biennale per 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25".