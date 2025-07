Seguito dal Napoli, Borrelli è atterrato a Cagliari: "Voglio sfruttare quest’opportunità"

Gennaro Borrelli è appena atterrato in Sardegna e nelle prossime ore si appresta a mettere la firma sul contratto quadriennale con il Cagliari, squadra dalla quale ripartirà il 25enne centravanti dopo aver lasciato da svincolato il Brescia, a seguito delle ben note vicende societarie delle Rondinelle.

Appena atterrato, raggiunto dai cronisti presenti all'aeroporto di Elmas a Cagliari, lo stesso Borrelli ha rilasciato qualche rapida dichiarazione. Di seguito quelle raccolte da TMW: "Sono contentissimo, mi fa davvero piacere questo entusiasmo, sono stupito. Sono contentissimo. Pressione? Quella c'era già da prima. Io voglio sfruttare al meglio questa opportunità che mi è stata concessa e non vedo l'ora di cominciare. Io ringrazio il mister, il presidente che mi hanno voluto più di tutti e il direttore che conoscevo già".

Per battere la forte concorrenza che esisteva su Borrelli, per il Cagliari si è rivelato decisivo il lavoro fatto sotto traccia dal nuovo ds degli isolani Guido Angelozzi, che con lo stesso calciatore vanta un eccellente rapporto. Su Borrelli vengono segnalate diverse squadre della parte destra della Serie A, oltre al Napoli che aveva in mente di impostare un'operazione di prospettiva, lavorando in sinergia con altri club per girare loro in prestito Borrelli.