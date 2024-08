Seguito dal Napoli, Tchatchoua bocciato nelle pagelle: "Serata horror, voto 4"

Jackson Tchatchoua è nella lista dei nomi del Napoli per rinforzare la fascia destra del centrocampo. Il camerunese ha sfornato un'ottima prestazione alla prima di campionato proprio contro gli azzurri, ma stasera contro la Juventus ha sofferto tantissimo la rapidità del giovane Mbangula, causando anche il rigore del momentaneo 2-0.

"Tchatchoua 4 - Serata horror per lui, che si accartoccia e avvia senza volerlo l'azione dello 0-1, per poi coronare il tutto con il calcio di rigore del tris bianconero procurato", è questo il commento sulle pagelle di Tuttomercatoweb.com. Dunque serata da dimenticare per il laterale belga, in attesa di scoprire le novità legate al suo futuro.