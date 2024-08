Ufficiale Sfiorò il passaggio al Napoli, Solbakken lascia di nuovo Roma: c'è il terzo prestito

Ola Solbakken (25 anni) è un nuovo giocatore dell'Empoli, adesso è anche ufficiale. Depositato in Lega Serie A il contratto del norvegese classe 1998, l'attaccante - capace di giocare sia da falso nove che a ridosso della punta o largo - arriva dalla Roma a titolo temporaneo. Il norvegese era fuori dai piani dei giallorossi, come già capitato col prestito all'Olympiacos e poi ai giapponesi dell'Urawa Reds. Terzo prestito dunque per l'ex giocatore del Bodo che sfiorò anche il passaggio al Napoli a parametro zero.