Shakhtar, i gioielli seguiti dal Napoli verso la partenza: le ultime su Kevin e Sudakov

Lo Shakhtar Donetsk è stato protagonista di un'estate a dir poco disastrosa. Partito con l'intenzione di qualificarsi alla 'Fase Campionato' di Europa League, la squadra ucraina rischia di non staccare il pass nemmeno per quella di Conference League dopo il pareggio casalingo di giovedì scorso contro il Servette. Si giocherà tutto domani sera in terra elvetica e servirà una vittoria. Altrimenti per tutta la stagione sarà impegnata solo in competizioni nazionali.

Non proprio lo scenario ideale per i tanti talenti che sono presenti in rosa e infatti non a caso i due più importanti potrebbero andare via nei prossimi giorni. Innanzitutto Kevin, calciatore a lungo nel mirino del Bologna per sostituire Ndoye e poi sondato pure del Napoli. Ala fine però si sta concretizzando è l'interesse del Fulham. Un affare da circa 40 milioni di euro e - aggiunge Tuttomercatoweb.com - potrebbe invece proseguire in Portogallo la carriera di Georgiy Sudakov, talento classe 2002. A lungo seguito anche dal Napoli e dal suo direttore sportivo Giovanni Manna, il trequartista della nazionale ucraina è in trattativa col Benfica