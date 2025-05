Si cerca un grande bomber: oltre a David, occhio a questi tre nomi

vedi letture

Jonathan David è il nome caldo per l'attacco, ma non di certo l'unico. Perché il Napoli vuole acquistare un grande centravanti che possa affiancarsi in organico a Romelu Lukaku. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “In principio, la lista ha previsto centravanti differenti, e comunque i candidati ad entrare nell’organico per la Champions restano lì, adesso un filino o anche di più alle spalle di David.

Ma Lucca (25 a settembre) dell’Udinese, Bonny (22 a ottobre) del Parma e Hojlund (22 a febbraio scorso)si ritrovano con possibilità ridimensionate ma non cancellate, per motivi sin troppo scontati. Nel mercato non v’è certezza”.