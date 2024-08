Si sblocca un'uscita: Gaetano domani sarà del Parma, affare da quasi 10mln

Gianluca Gaetano si avvicina al Parma. Secondo quanto riferito dalla squadra mercato di Radio Crc, nella giornata di domani incontro decisivo tra i club. Il centrocampista cresciuto nel vivaio azzurro sarà del Parma per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L'addio di Gaetano spalancherebbe le porte all'arrivo di Gilmour dal Brighton per una cifra simile.

