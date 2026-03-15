Singo-Napoli, dalla Turchia: "Gli azzurri lo monitorano, ma il Galatasaray fa muro"

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In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il Napoli sta iniziando a pianificare alcune mosse per rafforzare la rosa con innesti di qualità. Già durante il mercato invernale il club azzurro aveva valutato diversi interventi, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che avevano colpito la squadra. Tuttavia il blocco imposto alla società ha costretto il direttore sportivo Giovanni Manna a modificare i propri piani e rimandare alcune operazioni alla fine della stagione. La lista dei possibili obiettivi è comunque già ampia e comprende diversi profili adatti al gioco dell’allenatore Antonio Conte.

Singo tra gli obiettivi degli azzurri

Tra i nomi che il Napoli starebbe seguendo con attenzione c’è quello di Wilfried Singo, attualmente in forza al Galatasaray. Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club partenopeo starebbe monitorando la situazione dell’ex giocatore di Torino e Monaco. Nonostante l’interesse di diversi club, la società turca avrebbe però l’intenzione di trattenere il difensore nella propria rosa ancora a lungo. Per questo motivo il Napoli dovrà valutare attentamente le opportunità che il mercato offrirà nei prossimi mesi.