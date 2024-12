Skriniar, niente ritorno in Italia: trattativa ai dettagli con un club turco

In difficoltà al Paris Saint-Germain, dove non rientra più nei piani di Luis Enrique, Milan Skriniar potrebbe rilanciarsi in Turchia

In difficoltà al Paris Saint-Germain, dove non rientra più nei piani di Luis Enrique, Milan Skriniar potrebbe rilanciarsi in Turchia durante il mercato invernale. Secondo il giornale turco Fotomac, il difensore centrale slovacco avrebbe già trovato un accordo contrattuale con il Galatasaray per un trasferimento a gennaio.

A quasi 30 anni, Skriniar, arrivato a parametro zero in Francia nel 2023, non è mai riuscito a imporsi stabilmente nel PSG. Dopo 18 mesi di alti e bassi, il suo addio sembra ormai vicino, con la prospettiva di un trasferimento a Istanbul. Tuttavia, il passaggio non è ancora definitivo poiché il Galatasaray sta ancora negoziando i dettagli con il club parigino. Presentato come un pilastro della difesa parigina al suo arrivo, Skriniar ha perso gradualmente il suo posto da titolare al fianco di Marquinhos a causa di infortuni e prestazioni deludenti.

Luis Enrique, infatti, non conta più su di lui, avendolo escluso dalla squadra per le partite di dicembre contro Lione e Lens e limitandolo a un ruolo di riserva per gran parte della stagione. Un trasferimento al Galatasaray potrebbe rappresentare per Skriniar un'opportunità di giocare in Europa League, dove l’esperienza del capitano slovacco sarebbe un asset prezioso per la squadra turca, attualmente impegnata a lottare per accedere direttamente agli ottavi di finale.