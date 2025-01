Sky - Accordo Napoli-Dortmund non difficile, ma va convinto Adeyemi: c'è l'ok solo per l’estate

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: "Il Napoli vuole investire i soldi della cessione di Kvaratskhelia, ha individuato due profili: Garnacho e Adeyemi. Su Garnacho rimane una differenza importante tra la cifra che vuole investire il Napoli, intorno ai 50mln di euro, e quello che chiede il Manchester United, che è partito da 70mln di sterline ed è arrivato a 65mln di euro. C’è il sì del giocatore e il Napoli può sicuramente giocare su questo.

Dall’altra parte c’è Adeyemi del Borussia Dortmund, l’accordo tra i club non sarà difficile da raggiungere. Il giocatore ha già dato l’assenso per andare a giocare nel Napoli, ma per l’estate non per adesso. Il giocatore ad oggi non vorrebbe trasferirsi, per questo bisogna convincerlo ad anticipare un’eventuale scelta. Se non dovesse arrivare uno dei due, credo che un giocatore in quella zona di campo possa arrivare ma senza la necessità di fare per forza un investimento. Chiesa è stata una soluzione, il Napoli l’ha preso in considerazione, ma il giocatore non vuole muoversi. Il giocatore vuole finire la stagione al Liverpool, il club inglese l’avrebbe anche dato in prestito. Il Napoli ci ha parlato con Chiesa, ma c’è stata una chiusura totale. Era stato uno dei primi giocatori che il Napoli aveva chiesto”.