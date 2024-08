Sky - Amrabat, due offerte dalla Turchia: la risposta della Fiorentina

Sofyan Amrabat è tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United e ora potrebbe subito ripartire. Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, due big club turche si sono interessate al giocatore: si tratta di Galatasaray e Fenerbahce. Al momento però le offerte presentate non soddisfano le richieste della fiorentina. Il centrocampista marocchino è stato accostato anche al Napoli, ma per ora non è stato registrato nessun movimento concreto.