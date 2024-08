Sky - Amrabat va al Fenerbahce? Offerta ufficiale alla Fiorentina che può farlo partire

Non è certa la permanenza di Sofyan Amrabat a Firenze. Il centrocampista marocchino, rientrato dal prestito al Manchester United e accostato al Napoli negli ultimi giorni, è seguito da diversi club e potrebbe lasciare la viola negli ultimi giorni di mercato.

Nelle ultime ore alla Fiorentina è arrivata una prima offerta ufficiale da parte del Fenerbahce per Amrabat. Il centrocampista, che è sceso in campo nelle ultime sfide della viola, potrebbe dunque salutare in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato nonostante le parole di Palladino su una possibile permanenza. Lo scrive Gianluca Di Marzio.