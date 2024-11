Sky - Bonny e Dorgu piacciono al Napoli: operazioni difficili a gennaio, il motivo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Bonny e Dorgu piacciono al Napoli, ma l’ostacolo sarebbe convincere le rispettive società a darli via a gennaio, perché sono due pilastri rispettivamente per il Parma e il Lecce. Più facile sarebbe acquistarli a giugno.

E’ difficile riuscire a mettere le mani su calciatori di un certo spessore come Chilwell e Rashford, dei quali parlano in tabloid inglesi, soprattutto a stagione in corso. Determinati giocatori possono partire se non sono fondamentali nelle rispettive squadre: se qualcuno di loro fatica a trovare posto in Premier, magari ci si può ragionare. Il Napoli, a mio avviso, deve continuare a puntare su profili d'alto livello e che non sono centrali lì dove si trovano adesso. Anche provenienti dall'estero: perché no?”.