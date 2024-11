Sky - Colpo in difesa: il Napoli segue profili internazionali

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista Sky esperto di calciomercato, è intervenuto a Radio Marte: "Rinnovo Kvara? Mi sento di escludere fermamente che vada via a gennaio, perché il Napoli non cederà i suoi pilastri: le cose stanno funzionando e Kvara è un perno. Per giugno la situazione è in itinere: non c’è l’accordo sulla clausola e questi interessamenti potrebbero essere propedeutici anche ad un incontro tra le parti. Vedremo cosa risponderà il Napoli quando riceverà proposte concrete per il calciatore.

RinnovI Meret e Anguissa? Per entrambi escludo possano esserci problemi: il portiere credo troverà l’accordo, il camerunense è un perno del gioco di Conte. A gennaio un nuovo centrale di difesa? È presto per fare ragionamenti, certo il Napoli ne avrebbe bisogno per rinforzarsi, ma si cerca l'occasione giusta. Kiwior potrebbe essere un’idea, ma bisogna capire la volontà dell’Arsenal. Credo che il Napoli stia seguendo diversi profili internazionali ma è presto per capire su chi stia concentrando le proprie attenzioni. Scambio Osimhen-Zirkzee? Il Napoli vuole capitalizzare al massimo la cessione del nigeriano. Bonny a gennaio? Tenderei ad escludere che il Parma se ne privi a metà campionato: è un titolarissimo. Raspadori-Simeone, uno dei due possibile cessione a gennaio? Potrebbe arrivare qualche offerta, vedremo cosa accadrà".